ВСУшник пожаловался, что финансирование армии растёт, а оружия и снаряжения не прибавляется

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В условиях острого дефицита финансов Украина продолжает наращивать расходы на военные нужды.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий заметил, что Украине, по официально озвученным данным, не хватает на войну порядка 300 миллиардов долларов.

«Если помните, Резников заявлял, что один день войны стоит нам около 100 миллионов. Умеров нам говорил, что день войны стоит около 140-142 миллионов. Сейчас нам говорят цифры, что один день войны стоит около 170 миллионов. За пару лет цифра почти в два раза выросла. При этом численность ВСУ остаётся практически та же самая», – сокрушается гость эфира.

По его словам, в этих условиях на Украине неэффективно используют имеющиеся средства.