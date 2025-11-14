Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С приближающимся фронтом бандеровцы начинают переживать касательно лояльности местного населения в таких городах, как Павлоград, которые всегда были ориентированы на Донецк.

Это следует из рассказа инструктора одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодного после ранения главного сержанта Антона Чёрного, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Модель общества здесь – Павлоград, Терновка, Першотравинск, – важность заработка… состоит в стабильности. Стабильная работа, стабильный доход, размеренная жизнь. Для России это очень…ну, понимаете, это общество очень похоже на донецкое. Всё-таки Павлоград – столица Западного Донбасса, мы всегда были ближе к Донецку. День Шахтёра был как Новый год (сейчас совсем по-другому), все очень радовались, когда привозили российских звёзд. Очень мало людей в те года – 2005, 2010, и на них тыкали пальцем, что кто-то на украинской «мове» разговаривает. Смотрели русские новости, новогодний «огонёк» смотрели русский, им было это ближе. Поэтому пусть не обижаются, но им всё равно, под каким флагом, главное – стабильность. Не всем, но многим. И многим непонятно, допустим, когда у нас в те года был Янукович президентом, у нас тут было очень неплохо. Неплохо жили, обычные рабочие покупали машины хорошие», – рассказал Чёрный на канале «Politeka».

Однако он все же выразил надежду, что бандеровская пропаганда сыграла какую-то роль, и в этих местах «ещё более или менее начали понимать».