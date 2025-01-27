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Вчера (по ряду данных, позавчера к вечеру) произошло давно ожидаемое событие. В юго-западной части Донбасса российская армия освободила важный логистический узел и укрепрайон ВСУ – поселок Великая Новоселка.

Об этом свидетельствуют флаги, установленные ВС РФ в различных частях населенного пункта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом украинская сторона в очередной раз стала отрицать очевидное.

«Там идет бой, там еще есть украинские войска и позиции. Они уничтожают русских и российскую технику. Уточнять, где они там, я не могу, потому что это поставит под угрозу операцию. Могу сказать лишь, что бой там сейчас идет», – заявил в эфире пропагандистского телемарафона спикер отвечающей за это направление группировки ВСУ «Хортица» Виктор Трегубов.

Тем не менее, вчера украинский диктатор Владимир Зеленский сменил командование этой группировки.

«Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области – генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев», – сообщил Зеленский.

Украинский проект Deep State подтверждает, что смена командования «Хортицы» стала следствием серьезных проблем.

«Очень важная и необходима замена, учитывая те катастрофические проблемы, которые накопились в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» как на линии боевого столкновения, так и в медийном пространстве при предыдущем руководстве», – пишет Deep State.

При этом Драпатый одновременно останется на должности командующего сухопутными войсками.

Российский ресурс «Военный осведомитель» предупреждает, что недооценивать Драпатого, который с 2014 года прошел путь от командира батальона до высших штабных должностей, не стоит.