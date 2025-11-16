С настроениями украинцев и потенциалом вооружённых сил у Киева наблюдаются катастрофические проблемы.

Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Социология показывает потерю уверенности. И количество украинцев, согласных на российские условия окончания войны с 2022 года выросло вчетверо. Заметно сократилось число украинцев, планирующих возвращаться домой, и это проблема. В конце 2022 года об этом говорили 78% украинцев, сейчас 30-40. Это только говорят, понимаем, что реально готовы ещё меньше, наверное, где-то четвёртая часть.

Но тех украинцев, кто не хочет вернуться, могут вернуть. Канцлер Германии Мерц заявил, что он попросил Зеленского избавиться от украинских парней. Они должны остаться в Украине и идти в армию защищать страну – вот, что он имеет в виду», – сказал Бортник.