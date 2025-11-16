ВСУ стремительно вымирают. Мерц погонит на фронт молодых украинских беженцев – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
16.11.2025 16:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 592
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, ЕС, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


С настроениями украинцев и потенциалом вооружённых сил у Киева наблюдаются катастрофические проблемы.

Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С настроениями украинцев и потенциалом вооружённых сил у Киева наблюдаются катастрофические проблемы. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Социология показывает потерю уверенности. И количество украинцев, согласных на российские условия окончания войны с 2022 года выросло вчетверо. Заметно сократилось число украинцев, планирующих возвращаться домой, и это проблема. В конце 2022 года об этом говорили 78% украинцев, сейчас 30-40. Это только говорят, понимаем, что реально готовы ещё меньше, наверное, где-то четвёртая часть.

Но тех украинцев, кто не хочет вернуться, могут вернуть. Канцлер Германии Мерц заявил, что он попросил Зеленского избавиться от украинских парней. Они должны остаться в Украине и идти в армию защищать страну – вот, что он имеет в виду», – сказал Бортник.

«Конечно, неудивительно, что очень тесно связанный с немецкими кругами мэр Киева Кличко сразу же заявил о том, что необходимо снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет. Кличко говорит, что нужно снизить мобилизационный возраст, потому что об этом, наверное, просят немецкие элиты.

А по словам Зеленского, сейчас Украина набирает по 30 тысяч в месяц, но партнёры и военные поднимают тему большей мобилизации. Напомню, по статистике около 20 тысяч «СЗЧ» в месяц, и потери ранеными и убитые, скорее всего, больше 10 тысяч. Поэтому, скорее всего, численность украинской армии сокращается, по сравнению с начальным этапом войны», – переживал укро-эксперт.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить