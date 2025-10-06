ВСУ стали для Запада союзными дикарями – Уралов

06.10.2025
Украинские вооруженные силы представляют собой сегодня «ополчение НАТО», которое используется для борьбы с близким народом.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста переехавший из Киева в РФ политолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте разберемся, что такое ВСУ сейчас. Это люди, человеческий материал, который обеспечивает власть в Киеве», – отметил эксперт.

Он добавил, что все остальное – финансы, технологии, оружие и так далее – обеспечивает Запад.

«Поэтому ВСУ правильно называть ополчением НАТО. Ополчение собралось, ему выдали оружие, связь и – вперед, погнали. В наших метафорах – это индейское ополчение. В западной логике всегда существовало понятие дружественные племена. Эта практика древняя, еще со времен Римской империи всегда вперед выпускают дикарей, чтобы они первыми приняли удар и в борьбе с такими же дикарями нанесли им максимальное стратегическое поражение», – проводит аналогии политолог.

По его словам, «в этом контексте ВСУ – дружественное НАТО племя», которое погнали на такое же индейское племя.

«И вот в этом смысле ВСУ, конечно же, не являются стороной конфликта», – полагает Уралов.

