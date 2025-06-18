ВСУ причитают, что последние месяцы стали для них дроновым кошмаром

Анатолий Лапин.  
18.06.2025 13:50
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия значительно преуспела в производстве и применении дронов, в том числе FPV, которые ранее были сильной стороной ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мобилизовавшийся в украинскую армию бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия значительно преуспела в производстве и применении дронов, в том числе FPV, которые ранее...

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«Все эти танки, бронемашины, БМП, модернизированные, не модернизированные, они стали бессильны против способа, который стоит 500 долларов. Именно FPV-дрон, в целом дрон, а в частности FPV-дрон, и стал таким гейм-ченджером. То есть бомбардирующий боеприпас, очень точный, не просто ты куда-то стреляешь, а ты стреляешь в бензобак или в БК, или еще куда-то, что детонирует. Это, конечно, сильно влияло на поле боя. Я, в целом, считаю, что в свое время это существенно нас спасло. Линия фронта бы проходила не там, где она есть сейчас, если бы не FPV-дроны.

Но сейчас это в какой-то мере играет частично и против нас, потому что противник очень качественно преуспел в использовании FPV-дронов. И вот мы где-то, наверное, уже месяц, другой, третий, чувствуем последствия этого их рывка», – заявил Фирсов.

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