ВСУ поперли в новое наступление на Курщине. Идут тяжелейшие бои

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После относительного затишья и позиционной фазы вновь обострилась ситуация в оккупированной части Курской области.

Российские военные паблики сообщают об очередной попытке контрнаступления ВСУ на этом участке фронта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник пошел в наступление с н.п Махновка, идут бои у н.п. Уланок, бои тяжелые, погодные условия для работы БЛА плохие. По замыслу и то, что мы видим противник хочет зайти в Черкасскую Конопельку», – пишет тг-канал российских десантников «Архангел спецназа».

Чуть позже было добавлено, что противник обошел Черкасскую Конопельку. Кроме того, указывается, что враг «пошел на Фанасеевку».

«Противник пытается отбросить подразделения ВС РФ от н.п. Махновка, бои не стихают у н.п. Уланок. Противник наступает на технике (танки, ББМ) силами до 3х батальонов, по нему работает наша авиация и артиллерия. Обстановка тяжелая. Сожгли 2 танка и 1 ББМ», – отмечают десантники.

«Противник в районе Махновки и Уланок предпринял с утра серьезную контратаку с применением бронетехники. Продолжаются тяжелые бои. Противник пытается прорваться в Черкасскую Конопельку. Напоминает январскую попытку прорваться в хутор Бердин. Контрмеры уже принимаются», – в свою очередь пишет военный обозреватель Борис Рожин.

Тг-канал «Два майора», который связывают с Погранслужбой ФСБ», пишет, что ВСУ подтягивают резервы.

По мнению военного блогера Юрия Подоляки, ВСУ пытаются «решить свои проблемы при помощи активной обороны.

«В первую очередь, это касается района южнее Суджи. Еще накануне части ВСУ отбросили нас из Махновки (не дав там нам, как следует закрепиться), а сегодня атаковали по двум трассам с севера и запада Черкасскую Конопельку. Замысел противника ясен. Занять обратно Черкасскую Конопельку и выйти в тыл нашим войскам наступающим в районе Гуево», – считает автор.

По его словам, таким оккупанты стараются обезопасить трассу снабжения из Сум, на которой несли крупные потери за последние недели.

«И заняв этот район они рассчитывают эту проблему решить (без чего удержание Суджи под вопросом). Бой идет тяжелый. Наши части пытаются удар парировать. Техники уже наши пожгли нормально. Но противник упорно пока лезет вперед», – добавляет Подоляка.

Военкор Александр Харченко отмечает, что по противнику работать начали сразу после атаки.

«Бронемашины противника горят. Расчеты ФПВ соревнуются в количестве уничтоженной брони. ВСУ долго готовились и подтягивали резервы. Но не все войска были брошены в эту суицидальную атаку. Весьма вероятен удар в направлении Глушково», – предупреждает он.

Военный обозреватель Алексей Суконкин полагает, что активизацией на курском направлении Киев посылает сигнал США.

«Им крайне важно доказать новой американской власти (кормильцу) свою способность воевать. И да, им возобновили поставки вооружения, и хотя на перспективу о новых поставках пока речи нет, всё же. А говорили Трамп, Трамп…», – пишет Суконкин.

Волонтер СВО Роман Алехин не исключает, что имеет место «отвлекающий маневр или подготовительный для удара по одному из ожидаемых нами направлений – вразрез между Курской и Белгородской областями».