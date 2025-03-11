ВСУ попали в юбилейный «котел» из-за амбиций Зеленского – Арестович

Анатолий Лапин.  
11.03.2025 09:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


В Курской области подразделения украинской армии попали в  15-й по счету котел.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Курской области подразделения украинской армии попали в  15-й по счету котел. Об этом...

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«Верховный главком должен перестать маяться фигнёй. Ему это трудно, я знаю, он делает это последние шесть лет. Но взять жопу в горсть и сказать следующее: «Политическая задача была поставлена Курской операцией. Реализована частично. Мы имели успех, имеем проблемы. В момент, когда она перестала приносить политические дивиденды, выполнять задачи войны и сложилась угрожающая оперативная обстановка, я принимаю личное решение на вывод войск и организацию оборонного рубежа в районе Сумской и Курской областей».

Таковой рубеж должен был быть организован, если операция длится с августа, где-то месяцев пять назад уже, и все пять месяцев он должен был совершенствоваться. Должны были создавать основные районы обороны, запасные районы обороны, ложные районы обороны, логистика и все то, что положено делать по военному учебнику, и чего никогда не делает украинская армия», – сказал эк-советник ОП.

Он подчеркнул, что в СССР за такое бы расстреляли

«За такое управление войсками товарищ Сталин бы закрыл этот вопрос при первом же, ну максимум при втором повторе этой ситуации. У этих героев, по-моему, пятнадцатый котел за три года. Вот кто не переобувается, у них с завидным постоянством всегда одно и то же…

Армия выполняет приказы политиков. Наши политики, там сидящие, самый главный политик, ставит задачи так, что армия каждую его задачу заканчивает дезорганизацией, разгромом, попаданием в окружение и выходом из нее. Это – следствие постановки политических задач так и таким образом, что это всякий раз заканчивается разгромом, как только доходит до котла», – заявил Арестович.

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