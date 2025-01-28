ВСУ пачками сдаются в плен, российская армия воюет лучше – Арестович

Анатолий Лапин.  
28.01.2025 13:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


За годы СВО российская армия стала воевать намного лучше, а ВСУ – хуже. Доходит до того, что группу из 20 украинских солдат пленят двое российских военных.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За годы СВО российская армия стала воевать намного лучше, а ВСУ – хуже. Доходит...

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«Все носятся с военными: «Боже, не троньте военных» и так далее, и так далее. А армия разваливается и случаев сдачи в плен и расстрела наших военнослужащих в соотношении, когда двое придурков погнали 20 наших, десятки и сотни…

Российская армия, несмотря на то, что качество рядового состава резко упало, по сравнению с началом войны, когда воевали контрактники, воюет намного лучше, чем в начале войны. У нас армия глорифицируется, ее накачивают невероятным символическим капиталам, все носятся и кричат: «Армия, армия». Мы воюем хуже, чем в начале войны. Никто не хочет задуматься о природе этих явлений?», – заявил Арестович.

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