ВСУ пачками сдаются в плен, российская армия воюет лучше – Арестович

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За годы СВО российская армия стала воевать намного лучше, а ВСУ – хуже. Доходит до того, что группу из 20 украинских солдат пленят двое российских военных.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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