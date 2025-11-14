Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ больше не успевают вовремя перебрасывать резервы с одного проблемного участка на другой из-за уничтоженной энергетики и железнодорожного сообщения.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нападающие ищут слабое место, и проходят туда растопыренными пальцами. Не кулаком, а растопыренными пальцами. Это способ просачивания. Как мы действовали до 25 года? Как только противник заходил, мы перебрасывали туда оперативные и стратегические резервы. Мы же по внутренней дуге фронта работали, а противник – по внешней. Были электрифицированы железные дороги. Украина – самая большая электрификация железных дорог. Гадкими, противными коммуняками готовилась к ядерной войне. Нового ничего не построили», – между делом заметил Стариков.