ВСУ не понимают, куда исчезают мобилизованные

Основная проблема Украины – это отношение к людям в армии, где без пополнения истощаются боевые бригады.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине большая проблема – это отношение к жизни людей, военнослужащих. Эта тема постоянно в социальных сетях, постоянно в средствах массовой информации, и это очень важно для того, чтобы можно было максимально эффективно применять людей. Это основная ценность, основной стержень Украины, поскольку эта война ведется не просто за территорию, эта война, в первую очередь, ведется за украинскую нацию.

И каждый человек, который, возможно, не совсем готов к войне, но идет на войну, каждый человек, его жизнь имеет высшую ценность. И большое количество запросов сейчас относительно того, что опытные бригады долгое время остаются без пополнения людьми, не имеют времени готовить себе резервы, не имеют времени готовить квалифицированное пополнение. «И куда деваются люди, которых мобилизуют?», – очень часто говорят военные на фронте», – заявил Бутусов.