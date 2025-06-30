ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по центру Донецка – гибнут люди

Сергей Вредников.  
30.06.2025 22:59
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Вечером украинские нацисты нанесли удары французскими ракетами по центральному Ворошиловскому району Донецка, прозвучала серия взрывов. Есть разрушения, огнём охвачен рынок «Сокол». Уже известно о двух богибших, есть раненые.

Фото и видео публикуют местные тг-каналы и медиа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером украинские нацисты нанесли удары французскими ракетами по центральному Ворошиловскому району Донецка, прозвучала серия...

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После удара пожар начался в одной из многоэтажек, также горят торговые ряды. По данным ТАСС со ссылкой на оперативные службы, ВСУ били ракетами Storm Shadow. Удар пришёлся в район ЦУМа.

Официальной информации от властей пока не поступало, на месте прилётов работают пожарные и спасатели. Ситуация остается напряженной, в городе периодически слышны звуки работы ПВО.

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