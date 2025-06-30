ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по центру Донецка – гибнут люди

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Вечером украинские нацисты нанесли удары французскими ракетами по центральному Ворошиловскому району Донецка, прозвучала серия взрывов. Есть разрушения, огнём охвачен рынок «Сокол». Уже известно о двух богибших, есть раненые.

Фото и видео публикуют местные тг-каналы и медиа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После удара пожар начался в одной из многоэтажек, также горят торговые ряды. По данным ТАСС со ссылкой на оперативные службы, ВСУ били ракетами Storm Shadow. Удар пришёлся в район ЦУМа.

Официальной информации от властей пока не поступало, на месте прилётов работают пожарные и спасатели. Ситуация остается напряженной, в городе периодически слышны звуки работы ПВО.