Вспоминая традиции двух мировых войн. Немцы вводят санкции против лидеров боснийских сербов

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Как в Первую и Вторую мировые войны Берлин и Вена единым фронтом пошли против сербов.

Германия и Австрия запрещают въезд на свою территорию президенту, премьер-министру и спикеру парламента Республики Сербской Боснии и Герецговины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скандальное решение было принято после встречи министра иностранных дел Австрии Беаты Майнль-Райзингер с государственным секретарем Германии по делам ЕС Анной Лирманн. О чём обе фрау сообщили, находясь с визитом в столице БиГ – Сараево.

Анонсируя санкции против руководства Республики Сербской, глава австрийского МИД лишний раз подчеркнула, что будущее Боснии и Герцеговины – в Евросоюзе.

«Посягательства на конституционную целостность БиГ со стороны ведущих политиков Республики Сербской, которые сознательно ослабляют государство, неприемлемы и представляют угрозу безопасности и стабильности БиГ и всего региона… Милорад Додик вывел свои сепаратистские провокации и действия на новый уровень и явно перешел законные красные линии. Этим мы посылаем политический сигнал всем проевропейским силам, и особенно народу Республики Сербской. Ваш путь к европейскому будущему не может быть прегражден несколькими политиками», – лицемерно заявила глава внешнеполитического ведомства Австрии.

Австрия и Германия вводят совместный запрет на въезд президенту РС Милораду Додику, премьер-министру РС Радовану Вишковичу и председателю Скупщины РС Ненаду Стевандичу. Также все их активы, размещённые на территориях этих стран, будут заморожены.

«Это действительно зашло слишком далеко. Те, кто несет ответственность за нападения на конституционный строй БиГ, ставят под угрозу мир, безопасность в регионе и будущее БиГ в ЕС. Вот почему наши меры направлены именно против этих лиц. Босния и Герцеговина принадлежит к ЕС, и Германия будет продолжать поддерживать Боснию и Герцеговину в этом», – в свою очередь заявила немка.

В начале 20 века Австро-Венгрия аннексировала Боснию у Османской империи, большинство населения которой на тот момент составляли сербы, желавшие объединения с Сербией. Выстрел в Сараево представителями местного сербского подполья в наследника венского престола Фердинанда дал повод Вене начать окончательное решение сербского вопроса военным путем.

Однако после того, как австрияки были биты сербами на поле боя, в войну на их стороне вступила Германия, которая разгромила Сербию, после чего немцы оккупировали страну.

Лишь поражение Тройственного союза в Первой мировой войне позволило Белграду выйти победителем и присоединить Боснию.

Во Второй мировой войне германцы совместно с австрийцами оккупировали сербские земли в составе войск Третьего Рейха.