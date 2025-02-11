«Всё спущено в унитаз»: Украине уже не поможет даже всё оружие мира – Арестович

ВСУ несут огромные потери, и никакое западное оружие уже не поможет исправить ситуацию.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Но велосипед можно починить. А людей мы вернем? Смотрите, я подсчитывал, где-то каждый час гибнет 8 украинских военнослужащих . А всего этого могло бы вообще не быть. Оно несколько раз могло быть остановлено, на лучших условиях, чем будет остановлено сейчас», – сказал Арестович.

«Помните эту шутку «95 квартала», когда берут Украину, а возвращают побитый велосипед. Среди великих достижений нашего лицензионного президента это пророчество сбылось полностью. Взял страну да, с проблемной экономикой, сферой обороны, но вполне себе европейскую, а возвращают абсолютно искалеченный, поломанный велосипед.

«У нас конец третьего года войны. Министр обороны, теряя лицо, смешно ругается с главой оборонных закупок, какими-то там своими замами. Но реалии-то очень простые – конец третьего года войны, а гособоронзаказ за предыдущий год выполнен меньше, чем наполовину – на 45%.

Они нам рассказывают, что они великие полководцы, Украина продержится. Или как сегодня Наев вышел и зачем-то заявил, генерал, что мы дойдем до границы 91-го года, если нас вооружат. Хотя войско в таком состоянии – в принципе не способно никуда дойти, даже если им отдать все вооружение мира. Они уже просто, эти люди, не смогут его правильно применить, а эти генералы правильно организовать это применение.

Украину последовательно и системно разрушали. И парадокс заключается в том, что нас просто подписали как индейцев воевать с другими индейцами за одеяло, которые вождям достались. Эти вожди еще и максимально глупо организовали эту войну. Максимально тупо все было организовано, просто спустили в унитаз», – возмущался он.