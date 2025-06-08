Всё равно затянем США в воронку войны Европы с РФ – евроатлантист
Странам НАТО нужно срочно, не дожидаясь подъёма расходов на войну до 5%, количественно увеличивать армии и производство снарядов.
Об этом на организованном нежелательным в РФ «Атлантическим советом» сборище «Варшавская неделя» заявил старший научный сотрудник ВВС Скоукрофтского центра стратегии и безопасности Эдвард Брейди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Время – очень важный фактор. 2032 год – это срок, к которому, как считается, нужно достичь пятипроцентного показателя, но в зависимости от того, с каким европейским оборонным или разведывательным агентством вы разговариваете, они ожидают, что Россия нападёт на Европу через 2,5 или 10 лет.
Большинство считает, что между 2 и 5 годами. Думаю, будет ошибкой предполагать, что Европе придётся в одиночку вести эту войну, я думаю, что США будут вовлечены в войну, вопрос в том, как.
Но также было бы ошибкой для Европы полагать, что ей не нужно наращивать значительный потенциал, чтобы попытаться удержать Россию от нападения или победить в случае нападения. Существует железный треугольник оборонных ресурсов – модернизация, готовность и структура ВС.
Времени на модернизацию недостаточно, можно выбрать несколько направлений – например, БПЛА и автономные транспортные средства, но на полную модернизацию времени просто не хватит», – рассуждал Брейди.
Он призвал в связи с этим уделить внимание структуре и боеготовности.
«Структура – это размер ВС, у большинства государств времени на увеличение их недостаточно, особенно когда речь идёт о продвинутых возможностях – военные корабли, тактическая авиация. Поэтому в краткосрочной перспективе нужно сделать так, чтобы имеющиеся у вас силы могли быстро в течение нескольких лет вести крупномасштабные боевые действия, подобные тем, что мы наблюдаем на Украине.
А это значит, в первую очередь, нужно инвестировать в боеприпасы и другие расходные материалы, например, запасные части», – призывал глобалист.
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