Странам НАТО нужно срочно, не дожидаясь подъёма расходов на войну до 5%, количественно увеличивать армии и производство снарядов.

Об этом на организованном нежелательным в РФ «Атлантическим советом» сборище «Варшавская неделя» заявил старший научный сотрудник ВВС Скоукрофтского центра стратегии и безопасности Эдвард Брейди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время – очень важный фактор. 2032 год – это срок, к которому, как считается, нужно достичь пятипроцентного показателя, но в зависимости от того, с каким европейским оборонным или разведывательным агентством вы разговариваете, они ожидают, что Россия нападёт на Европу через 2,5 или 10 лет.

Большинство считает, что между 2 и 5 годами. Думаю, будет ошибкой предполагать, что Европе придётся в одиночку вести эту войну, я думаю, что США будут вовлечены в войну, вопрос в том, как.

Но также было бы ошибкой для Европы полагать, что ей не нужно наращивать значительный потенциал, чтобы попытаться удержать Россию от нападения или победить в случае нападения. Существует железный треугольник оборонных ресурсов – модернизация, готовность и структура ВС.

Времени на модернизацию недостаточно, можно выбрать несколько направлений – например, БПЛА и автономные транспортные средства, но на полную модернизацию времени просто не хватит», – рассуждал Брейди.