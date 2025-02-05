«Всё плохо. Советские запасы исчерпаны» – в Киеве жалуются на дефицит ракет

Вадим Москаленко.  
05.02.2025 21:28
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина исчерпала доступные запасы советских ракет, а натовских слишком мало для эффективного применения.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил известный украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина исчерпала доступные запасы советских ракет, а натовских слишком мало для эффективного применения. Об...

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«Всё плохо, ракет не хватает. Да, западный ВПК активизировался, но это не те объёмы, которые нам нужны, потому что [российских] средств поражения в разы больше.

И советские запасы – и у нас, и вообще в мире, которые мы могли бы купить, исчерпаны. И это такая цифра, которая всегда приближается к нулю. Не все ракеты работают, многие старые, не летают», – сказал Чмут.

Он пожаловался, что украинским специалистам приходится выкручиваться, находя нестандартные решения.

«Поэтому появляются такие решения, когда авиационные ракеты ставим на ЗРК, как Р-27, Р-73, AIM-9, Sea Sparrow. Это нужно, чтобы компенсировать дефицит. Потому что авиационных ракет в разы больше.

Иногда это работает, иногда – нет. Но всё равно, нужны нормальные ЗРК», – добавил укро-эксперт.

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