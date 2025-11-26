Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польское правительство на протяжении десятилетий в своей русофобии и антисоветчине дошло до того, что сносятся памятники не только советским освободителям, но и прогонявшим нацистов польским воинам.

Об этом на канале «Baltnews» заявил экс-депутат польского сейма, политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий отметил, что антироссийская пропаганда создаёт впечатление, будто во Второй мировой войне Польша чуть ли не сама всех победила.

«Я бы даже сказал, что всё ещё намного хуже, потому что сносятся памятники в Польше не только красноармейцам, советским воинам, а в том числе, и памятники польским воинам, которые в рядах Войска польского совместно с Красной армией вытесняли нацистов с территории Польши. Так что вообще перечёркивается память тех, кто освобождали», – прокомментировал Пискорский.

По мнению эксперта, «лучше устанавливать памятники, чем их сносить».