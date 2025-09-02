«Всё это фигня, никого здесь не будет» – офицер ВСУ о натовском контингенте на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минские перемирия показали, что обязательно находятся «придурки под наркотой», которые куда-то начинают стрелять. Можно только представить, как непросто будет контролировать нынешний фронт более полутора тысяч километров.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая спросила «Деда», верит ли он, что нога европейского солдата ступит на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.

«Нет, не верю. Возможно, какие-то небольшие группы инструкторов, которые будут обучать где-то на границе с ЕС, может, чуть дальше. И я не могу себе это предсавить. Мы прекрасно знаем, на опыте с 2014 года, что даже если заключат какое-то мирное соглашение, перемирие, остановку войны, допустим, по линии разграничения, и как они говорят, первая линия наша, вторая линия НАТО, третья наша или как-то наоборот, не суть. Всё равно найдутся какие-то придурки, которые в состоянии наркоты или алкогольного опьянения куда-то пульнут. Ну, это будет. Невозможно такую линию фронта более полутора тысяч километров, чтобы никакой провокации не произошло. Это произойдёт. И я могу себе представить, что произойдёт, условно, с британским премьером, когда прилетит какой-то снаряд в ту линию, где стоят британские миротворцы, и там погибнет два-три человека. Я могу себе представить, что начнётся в Лондоне, и что родители и вообще общественность Британии скажет этому премьеру. Вплоть до того, что он сложит полномочия», – ответил Прошинский.