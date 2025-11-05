Всё больше фактов: украинский режим забился в агонии – эксперт

Десант и уничтожение спецназа ГУР ВСУ в Красноармейске свидетельствует, в том числе, об агонии киевского режима.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный публицист, бывший доброволец подразделения «Эспаньола» Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Это как раз свидетельство о том, что они в агонии находятся, чем о том, что они какие-то эффективные действия предпринимают. Раньше они себе подобного не позволяли», – отметил Живов.

«Мы видели уничтожение элитного спецназа ГУР нашими «фпв»… Это свидетельствует о том, что как будто бы лёгкую агонию испытывают даже специальные подразделения ВСУ и разведки, если они уже перестают просчитывать риски и пытаются ради медийного вау-эффекта убить целый взвод спецназа.

«Если они так опозорились на весь мир, под камерой их перещелкали, как воробьёв, то тут, скорее, надо говорить о том, что дела у противника плохи.

И всё-таки похоже, что перевес действительно в целом в сторону ВС РФ складывается. Есть ещё какие-то вещи, которые как бы не публичны пока, например, объём качества покупаемых Россией беспилотников для ВС РФ очень сильно растёт. Большие успехи в области интеграции искусственного интеллекта в дроны.

Например, недавно центр «Рубикон», который тоже работает на крымском побережье, при помощи самонаводящегося «Ланцета-3» уничтожил БЭКи противника.

И вот, если всё это сопоставить, всю большую массу успешных действий за последнее время, действительно сейчас перевес за нами. И он будет только расширяться.

А действия Украины и Киева, и пресс-Зеленского, и выставка спецназа ГУР, похожи на агонию», – подытожил он.