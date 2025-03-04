Всему своё время: массового бегства ВСУ надо добиваться, а не ждать – полковник Трухан

Массового дезертирства в ВСУ после отказа США поддерживать вооруженный конфликт на Украине не будет. Какие-то значимые события возможны в ближайшее время, но о сломе линии обороны говорить нельзя.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Всё есть, но в отдельных подразделениях. Почему эффекта домино нет? Потому что ещё не пришло время для этого эффекта. Есть военная теория, которая очень чётко определяет базовые вещи, что такое победа в войне и каким образом она достигается. Победа в войне – это достижение политических целей войны. В отличие от Запада, мы это делаем преимущественно военным способом, которым достигается слом устойчивой обороны противника, её развал на отдельные рычаги. Всё. Никто из военных не ставит задачу всех убить, это невозможно. Когда это случится (прорыв), никто не знает. Потому что противник сопротивляется. Там пропаганда работает, и какое-никакое национальное самосознание тоже есть», – отметил он.

По словам эксперта, для солдата ВСУ сдаться в плен – это лотерея, в которой мало шансов на выигрыш. Особенно в Курской области, где принципиально в плен не берут.