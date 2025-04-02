Все знают: Украина станет миной для экономики ЕС – Бондаренко
Украину не примут в ЕС, потому что понимают, что разрушенная войной страна может стать «троянским конём» для любой экономики.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам уже скоро 30 лет как рассказывают о том, что мы будем скоро членами Европейского Союза. Но Европейский Союз постоянно говорит свое уверенное «нет».
Украине, скорее всего, нарисуют определенную перспективу, скорее всего скажут, что вот та морковка, за которой необходимо стремиться. Проявите себя, давайте подождем возрождения экономики, давайте подождем возрождения социальной сферы. Ну а дальше, соответственно, этот долгий-долгий процесс может попросту затянуться», – сказал Бондаренко.
Он подчеркнул, что ожидать вступления Украины в ЕС бессмысленно.
«Заметьте, Россия, например, всячески говорит о том, что они являются противниками вступления Украины в НАТО. Но говорят, что вступление Украины в Европейский Союз – это личное дело Украины, она должна сама решать.
В России не возражают против вступления в ЕС Украины, потому что понимают, что в Европейском Союзе не все безоблачно и не все так однозначно, как хотелось бы, наверное, многим.
В это время вступление Украины, то есть несколько десятков миллионов человек, которые вступят, которых необходимо будет принять, взять на баланс, подтянуть к определенному социальному уровню, это будет, скажем так, троянский конь, мина замедленного действия под Евросоюзом», – добавил политолог.
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