«Все резервы исчерпаны: фронту и тылу остаётся только маневрировать» – экономист Кущ

Почти за четыре года войны Украина лишилась потенциала, позволяющего ей достигнуть каких-либо стратегических целей.

Об этом на телеканале «ICTV» заявил в эфире интернет-блога журналистки Людмилы Немыри экс-советник главы Ассоциации украинских банков экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ещё в 2022 году я говорил, что у нас есть примерно три года для решения стратегических задач. Столько времени наш демографический, экономический и инфраструктурный потенциал будет обеспечивать возможность достижения тех или иных стратегических целей.

Вот как раз со второй половины 2025 года мы видим, что мой прогноз в какой-то степени оказался верным. Это не означает, что после истечения трёх лет войны у нас полностью исчезают ресурсы. Это означает, что решение стратегических целей войны становится очень, скажем так, затруднительным.

Просто, инструментарий для достижения этих целей резко сокращается. Война продолжается уже в контексте именно тактических целей и задач – маневрирование от одного направления на другое, очень недостаточными резервами», – сказал Кущ.