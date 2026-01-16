«Всё равно под каким флагом жить»: депутат Рады в ужасе от разговоров на улицах 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы настолько устали от войны, что им уже безразлична страна.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная в парламент от правящей партии, но исключенная из фракции.

«Когда я это вчера услышала… у людей столько ненависти от всего, что происходит. То есть у тебя день начинается с негатива. Люди настолько обозлённые, они настолько устали, что я, когда вчера услышала от абсолютно незнакомого человека: «Да мне всё равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья», – поделилась укро-депутат.

Она добавила, что для нее такие слова стали «трагедией».