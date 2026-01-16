«Всё равно под каким флагом жить»: депутат Рады в ужасе от разговоров на улицах
Украинцы настолько устали от войны, что им уже безразлична страна.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная в парламент от правящей партии, но исключенная из фракции.
«Когда я это вчера услышала… у людей столько ненависти от всего, что происходит. То есть у тебя день начинается с негатива. Люди настолько обозлённые, они настолько устали, что я, когда вчера услышала от абсолютно незнакомого человека: «Да мне всё равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья», – поделилась укро-депутат.
Она добавила, что для нее такие слова стали «трагедией».
«Поэтому, я считаю, что пора бы остепениться и сделать всё, чтобы война закончилась», – призвала Скороход.
