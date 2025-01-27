Все меньше украинцев видят свою страну преуспевающим членом ЕС
Из года в год все меньшее количество населения Украины видят свою страну среди преуспевающих членов ЕС.
Об этом в эфире видеоблога Liga заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Французские выборы всех ужасают, поскольку Макрон – он же выжег всю середину французской политики. И там теперь есть левые и правые. И там есть поляризация, там есть другая логика и так далее, и так далее. И вот как закончатся эти выборы, это повлияет на судьбу Европы, фундаментальное влияние на судьбу нашей евроинтеграции.
Поскольку от этого будет зависеть, куда мы пойдем, а для нас евроинтеграция – это образ будущего. Поскольку для большинства украинцев эти европейские флаги — это не только смысл совместного рынка, это образ будущего, где мы можем жить в безопасности, и понимать, как себя реализовать. И то, что сейчас по последним опросам количество украинцев, которые видят Украину, преуспевающую Украину в ЕС, резко падает год из года, это история, которая показывает, что, а что дальше? Каков у нас образ будущего? Куда мы идем», – завил Климкин.
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