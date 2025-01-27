Все меньше украинцев видят свою страну преуспевающим членом ЕС

Из года в год все меньшее количество населения Украины видят свою страну среди преуспевающих членов ЕС.

Об этом в эфире видеоблога Liga заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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