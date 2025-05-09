Все лучшее – американцам: Зеленский укрепил свой режим за счет украинских детей

Итак, Верховная рада Украины конституционным большинством ратифицировала соглашение с США по полезным ископаемым, вошедшее в медийно-политический вокабуляр как «ресурсная сделка». Пересказывать суть самой сделки не буду, желающие могут погуглить по ключевым словам. Мы же остановимся на том, в какой новой геополитической реальности оказалась Украина после подписания и ратификации договора, который критики справедливо называют «кабальным».

Прежде всего, стоит отметить как факт, что, отставив в сторону неприятие фигуры Зеленского, нельзя не признать того, что произошедшее – это его внешнеполитическая и дипломатическая победа. Выходит, не зря он упирался рогом в ситуации, когда всем казалось, что отвага равна чистому безумию. Не зря дерзил Трампу и унижался в Белом доме.

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В сухом остатке, если выражаться посконным языком отечественного агитпропа, «американские марионетки» таки сумели «нагнуть» своих «американских хозяев», вынудив тех исключить большинство положений первоначального варианта сделки, которые в Киеве называли неприемлемыми.

Причем, сделать это удалось в ситуации, когда от самой сделки киевским было не отвертеться. Оставалось лишь по максимуму подсластить этот кислый лимон. Что, в итоге, и произошло.

Отчасти заслуга в этом принадлежит главному киевскому переговорщику в ранге замминистра торговли Тарасу Качке (подписавшая документ вице-премьер Свириденко, по мнению знающих людей, всего лишь зицпредседатель), а отчасти в таком исходе переговоров виноват сам Трамп, у которого банально поджимало время, и к ста дням нужно было предъявить избирателям на украинском треке хоть что-то, что можно было бы продать в качестве собственной победы.

При этом Трамп так и не смог выполнить свою сверхзадачу – повесить на Киев задним числом взятый «от балды» долг за поставки оружия при Байдене. Как мы помним, вначале заявлялось, что речь идет о 350 миллиардах долларов, затем эту сумму снизили втрое – до ста миллиардов. А к финишу эта лошадь вообще не пришла – в итоговом тексте ни о каких долгах речь вообще не идет, и более того, стоимость будущих военных поставок Киеву засчитывается в качестве взноса США в совместный инвестиционный фонд по управлению разработками ископаемых.

Иначе говоря, по факту предполагается простой бартер – энное количество оружия на энную сумму прибыли от разработки недр. Как говорится, утром деньги (за редкоземы), а вечером стулья (оружие). Если киевские или их возможные преемники не окажутся дураками, выкрутить в этой схеме какие-то новые долги перед США будет весьма проблематично.

Аналогично не прокатило у команды Бессента и требование стопроцентного контроля Штатов над инвестфондом –стейкхолдером украинских недр. Из финальной версии сделки этот пункт исчез, а взамен появилась формула управления «50 /50».

При этом Киеву удалось также отстоять неотчуждаемость недр и иных активов. Все они формально остаются в украинской собственности, а любые создаваемые на паях с американцами структуры имеют статус всего лишь недропользователей – ни продать, ни переуступить кому-то сами месторождения они не могут. Только право разработки и половину доходов от нее.

Наконец, Зеленскому удалось пройти между капельками в еще одном щекотливом вопросе. Как мы помним, изначально речь шла о том, что американцы наложат лапу на ВСЕ украинские разведанные ресурсы. Что порождало опасения черного передела на уже существующем рынке с отъемом по беспределу соответствующих лицензий у захапавших их еще в нулевые и десятые украинских олигархов.

В итоге сошлись на том, что Украина передает в фонд лишь новые лицензии, а значит, уже существующие бенефициары могут выдохнуть спокойно. Свой национальный капитал Банковая, как могла, защитила.

Так что, оценивая баттл за недра по гамбургскому счету, стоит признать, что он, без сомнения, навязанный Украине не от хорошей жизни и кабальный. Но при этом совсем не такой эпически кабальный каким мог бы быть в случае, если бы Украина не упиралась рогом по каждому невыгодному для себя пункту.

Это ее и аргумент к вопросу о субъектности самой Украины. Которая, как выяснилось на практике, не такая уж и безгласая марионетка в чужих руках, как это видится, глядя из Москвы. Другое дело, что коридор возможностей для лавирования между разными интересами глобальных игроков у Киева весьма узкий.

Но и тем, что есть, украинцы воспользовались хорошо. Показав всему миру, что не такой уж и страшный этот самый Трамп. Особенно, если его не бояться, а гнуть свою линию и не бояться казаться смешными.

Понятно, что в моменте сделка мало что значит – процесс разведки недр и добычи их содержимого – небыстрый, и это, скорее, инвестиция навырост. Плюс история уже знает примеры аналогичных сделок США с Ираком и Афганистаном – ну и где они теперь? Однако здесь и сейчас подписанием и ратификацией сделки Зеленский стабилизировался политически – теперь в Вашингтоне нет вопросов о его легитимности, а тема выборов выпала из актуальной повестки, давая Зе и Ко шанс провести эти выборы в наиболее выгодный для себя момент. А не тогда, когда этого хочет разношерстная и закатываемая ныне поодиночке в асфальт персональными санкциями оппозиция.

Теперь о минусах документа. Если отставить в сторонку сам тот факт, что в поисках средств на дальнейшее ведение войны пришлось прибегнуть к последнему аргументу – то есть, распродаже недр, то, безусловно, главным проигрышем Киева стало отсутствие в подписанном соглашении малейших намеков на какие-то силовые гарантии украинской безопасности со стороны США, чего с самого начала упорно добивалась команда Зеленского.

Получается так, что американцы будут «копать», но вот защита Украины так и остается их доброй волей. Которую они могут проявить, а могут и нет. Зато американцы получат «право первой ночи» на разработку любых новых разведанных месторождений.

Второй минус, который уже подметили наблюдатели – определенная коррупционная емкость соглашения. Предполагающего со стороны Украины создания очередного «Росукрэнерго» – непрозрачной структуры, в которой миллиарды долларов рискуют пропадать, как в Бермудском треугольнике.

Кстати говоря, механизм создания и работы инвестфонда прописан в отдельном соглашении, которое, по словам чиновников украинского правительства, еще предстоит ратифицировать Радой. И которое, если верить злым языкам, уже подписано Свириденко в США – в пакете с основной сделкой.

Так или иначе, но этот вопрос в будущем рискует стать ящиком Пандоры, из которого в СМИ будут периодически просачиваться разные пикантные и неудобные украинским властям подробности.

Ну и в качестве вишенки на торте – сделка обнулила одно из громких политических обещаний Зеленского. Помните эту эпичную речь Зе летом 2021 года на форуме «Украина 30. Экология», в которой был обещан полный аудит всех национальных недр и их пользователей?

А еще он обещал каждому несовершеннолетнему украинцу его, выраженную в денежном выражении, долю от природных богатств, в качестве своего рода «приданого» от государства. Эту долю планировалось прописать в разрабатывавшемся тогда же «экономическом паспорте украинца», а полученные таким образом средства планировалось использовать на образование и обучение в украинских вузах.

Теперь молодым украинцам обо всем этом придется забыть. Доходы от недр разделят между собой украинские и американские олигархи, а на вырученные деньги страна закупит оружие для войны с Россией. Будущее же так и не состоявшихся обладателей «экономических паспортов» – сдохнуть за Родину в окопе под Покровском.