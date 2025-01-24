Все идет к тому, что война на Украине станет «европейским делом» – Bloomberg

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Bloomberg пишет, что администрация Дональда Трампа признает гарантии безопасности для Украины со стороны США в случае успещного завершения миротворческой сделки «неизбежными», хотя «считает войну на Украине европейским делом».

«Скептицизм Трампа в отношении поддержки Украины, возможно, смягчился. Его команда продемонстрировала готовность США сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они в частном порядке признают неизбежными, по словам высокопоставленного западного дипломата, который говорил с командой президента по этому вопросу», — говорится в публикации.

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Отмечается, что в обмен на эти обязательства Трамп требует, чтобы Европа взяла на себя большую долю бремени по обеспечению реализации любого потенциального соглашения.

«Европейцы понимают, что Соединенные Штаты ожидают от них основной части войск, по словам того же дипломата, а Трамп считает войну в Украине европейским делом», — также говорится в сообщении.

Ссылаясь на знакомых с этим вопросом людей, которые говорили на условиях анонимности, Bloomberg также пишет, что европейцы в целом согласны с требованием Владимира Зеленского к Соединенным Штатам – предоставить войска для любых будущих миротворческих сил на Украине, чтобы сделать такие усилия заслуживающими доверия.

«Европейские союзники Киева заявили, что Соединенные Штаты могут поддержать эту идею, несмотря на первоначальную сдержанность Трампа. Вместе с тем они подчеркнули, что пока рано подробно обсуждать, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине», – отмечается в статье.

Также Bloomberg указывает, что администрация Трампа дала понять европейцам, что не намерена участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. А это значит, что не только большая часть гарантий Украине по обеспечению безопасности ляжет на плечи ЕС, но также и большая часть финансового бремени по послевоенной реконструкции.

Как видим, получается со всех сторон выгодная для США сделка – сбагрить Украину на содержание ЕС и при этом пожать лавры главного миротворца, остановившего боевые действия и сумевшего «уломать агрессивного Путина».

Остается открытым вопрос о том, согласится ли на такой формат финализации сама Россия. Ответа на этот вопрос пока нет. Хотя к самому диалогу Москва готова. Как сообщил Дмитрий Песков, «Путин готов к разговору с Трампом, мы ждем сигналов со стороны США».