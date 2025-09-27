«Все довольны и счастливы!»: Сергей Гармаш делом поддержал воссоединение родного Херсона с Россией
Уроженец Херсона – народный артист Сергей Гармаш делом поддерживает воссоединение своей малой Родины с Россией. Актёр привез от Фонда гуманитарных инициатив «Орион» школьную мебель для воспитанников Генической школы-интерната. В новой партии помощи – стеллажи, шкафы и вешалки, столы и стулья, что позволит окончательно укомплектовать школу всем необходимым.
«Сзади меня стоит фура, и после ее разгрузки уже практически вся школа будет полностью укомплектована мебелью. Ученики, довольны, говорят: «Круто!». Все довольны и счастливы!» – сказал артист после общения с воспитанниками школы.
Это уже второй визит артиста под эгидой фонда «Орион» в учебное заведение, где обучаются дети с заболеваниями верхних дыхательных путей со всей Херсонской области. Минувшим летом Гармаш привез первую партию школьной мебели – учебные классы значительно преобразились в преддверии 1 сентября.
«Год мы начали в новом учебном корпусе – отремонтированном, красивом, с новой мебелью», – рассказала директор интерната Нина Зеленская.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил:
«Жители Геническа и Херсонской области – ощущают, что значит быть в большой, сильной, дружной семье, имя которой – Россия. Огромнейшее спасибо и фонду «Орион», и Сергею Леонидовичу, что приезжает чаще!».
«Орион» – фонд , деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.
Основные направления работы – гумпомощь, протезирование и реабилитация, проведение мероприятий для детей, помощь детским домам и интернатам, строительство спортивных и детских площадок.
Инициативы фонда поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели. Попечительский совет «Ориона» возглавляет Ксения Шойгу. В него также входят: актер Иван Охлобыстин, артист и депутат Думы Дмитрий Певцов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, гроссмейстер Сергей Карякин.
