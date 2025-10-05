ВС РФ за неделю форсировали три реки и взломали линию обороны ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прошедшая неделя боёв в зоне СВО показала, что естественные и искусственные оборонные преграды уже играют далеко не такую роль, как в начале конфликта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он рассказал, что за прошедшую неделю ВС РФ форсировали три реки – Нитриус (в нескольких местах), Большой Жеребец и Волчья.

«Это свидетельствует, что река не является таким уж непреодолимым рубежом обороны. Потому что на юге, на Новопавловском направлении они в эту же неделю пересекли реку Волчья, и тоже без страшных боёв. Судя по этим трём событиям река (имеются в виду реки средних размеров) не является таким рубежом даже осенью, когда холодная вода, развезло дороги и т.д.», – отметил Ширяев.

Также он обратил внимание на преодоление ВС РФ важного украинского укрепления.