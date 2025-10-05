ВС РФ за неделю форсировали три реки и взломали линию обороны ВСУ
Прошедшая неделя боёв в зоне СВО показала, что естественные и искусственные оборонные преграды уже играют далеко не такую роль, как в начале конфликта.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он рассказал, что за прошедшую неделю ВС РФ форсировали три реки – Нитриус (в нескольких местах), Большой Жеребец и Волчья.
«Это свидетельствует, что река не является таким уж непреодолимым рубежом обороны. Потому что на юге, на Новопавловском направлении они в эту же неделю пересекли реку Волчья, и тоже без страшных боёв. Судя по этим трём событиям река (имеются в виду реки средних размеров) не является таким рубежом даже осенью, когда холодная вода, развезло дороги и т.д.», – отметил Ширяев.
Также он обратил внимание на преодоление ВС РФ важного украинского укрепления.
«По всем правилам созданные лини укрепления в тылу, в 20-30 км, чтобы она шла обязательно по водоразделу, по высотам, чтобы был хороший радиогоризонт для дронов, много чего ещё – такая линия «Новый Донбасс» была построена. Очень длинная, охватывает несколько областей, много многоуровневых участков.
И в эту неделю там, где войска перешли реку Волчья, они одновременно преодолели линию «Новый Донбасс». В неё вложили много сил, она была построена с учётом полученного опыта, такая «Линия Маннергейма». Если так легко её перешли, то видимо, рассредоточение таково, настолько немного защитников с той стороны, что для преодоления и реки, и этой линии тоже не требуется много войск.
То есть и географический фактор, и искусственные сооружения, построенные сейчас, судя по всему, совсем не так работают, они уже не такую роль играют», – рассуждал эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: