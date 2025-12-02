ВС РФ взламывают оборону Славянско-Краматорской агломерации – Марочко

Сергей Вредников.  
02.12.2025 17:30
  (Мск) , Луганск
Просмотров: 235
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку вероятность добровольного вывода ВСУ из Донбасса близка к нулевой, ВС РФ продолжают действия по освобождению ДНР, где ключевыми для битвы за Славянск и Краматорск становятся города Красный Лиман и Северск.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заявления со стороны Киева, говорят о том, что никто не будет выводить украинских боевиков с наших населенных пунктов, и сейчас упорно Киев старается заморозить ЛБС на тех рубежах, на которых находятся в данный момент наши войска.

Противоборствующие стороны, естественно, не стоят на месте, линия от боевого соприкосновения постоянно движется, но это движение совсем не в пользу украинских боевиков.

Если мы говорим о военном сценарии развития событий по Славянску, то здесь ключ к Славянску лежит через Красный Лиман. Без его освобождения продвижение дальше наших войск попросту невозможно, здесь большая украинская группировка.

Более того, такое продвижение наших войск чревато негативными последствиями для наших военнослужащих. Но, думаю, это всё просчитано в Генштабе, поэтому мы  планомерно давим на всех участках и продвигаемся на всех участках», – отметил он.

«Северск как раз повлияет на Краматорскую агломерацию. Поскольку здесь нужно будет украинскому командованию растягивать свои силы и средства, начиная от Часова Яра и касаясь населенного пункта Кривая Лука, по всей вот этой гряде, им придется рассчитывать силы и средства таким образом, чтобы обеспечить обороноспособность», – сказал Марочко.

«Но по сути, это на данный момент нереально. Поскольку, чем больше линия оборонительная – и тем меньше, естественно, разрыв между теми цифрами личного состава, которые сейчас находятся на данном участке. И растягивать украинских боевиков на широких участках фронта это ослабление оборонительной линии», – добавил эксперт.

