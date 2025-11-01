ВС РФ погружают украинскую жд в транспортный коллапс
Россия системно проводит работу, которая снижает возможности Украины перебрасывать военные грузы по железной дороге.
Об этом в беседе с экс-спикером Генштаба ВСУ Владиславом Селезневым заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«По данным главы «Укрзализныци», десятки ударных беспилотников ежедневно атакуют железнодорожную инфраструктуру, в первую очередь подвижный состав. Это не только локомотивы, но и пассажирские или грузовые поезда. И главное – это депо, ремонтные базы и, соответственно, места формирования подвижного состава», – сказал выступающий.
По его словам, таким образом русские пытаются заблокировать возможность проведения капремонта поврежденного подвижного состава и нейтрализуют возможность перевозки гражданских и военных грузов.
«Ну и, соответственно, удары по самой инфраструктуре «Укрзализныци» – тяговые подстанции, в том числе используются и удары непосредственно по железнодорожным путям. Ибо ремонт железнодорожных путей, как бы там ни было, но на сутки все же прекращает активный график передвижения, передислокации как военных, так и гражданского транспорта», – заявил Снегирев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: