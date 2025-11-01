ВС РФ погружают украинскую жд в транспортный коллапс

Игорь Шкапа.  
01.11.2025 20:03
  (Мск) , Киев
Просмотров: 656
 
Денацификация, Дзен, Транспорт, Украина


Россия системно проводит работу, которая снижает возможности Украины перебрасывать военные грузы по железной дороге.

Об этом в беседе с экс-спикером Генштаба ВСУ Владиславом Селезневым заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия системно проводит работу, которая снижает возможности Украины перебрасывать военные грузы по железной дороге....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По данным главы «Укрзализныци», десятки ударных беспилотников ежедневно атакуют железнодорожную инфраструктуру, в первую очередь подвижный состав. Это не только локомотивы, но и пассажирские или грузовые поезда. И главное – это депо, ремонтные базы и, соответственно, места формирования подвижного состава», – сказал выступающий.

По его словам, таким образом русские пытаются заблокировать возможность проведения капремонта поврежденного подвижного состава и нейтрализуют возможность перевозки гражданских и военных грузов.

«Ну и, соответственно, удары по самой инфраструктуре «Укрзализныци» –  тяговые подстанции, в том числе используются и удары непосредственно по железнодорожным путям. Ибо ремонт железнодорожных путей, как бы там ни было, но на сутки все же прекращает активный график передвижения, передислокации как военных, так и гражданского транспорта», – заявил Снегирев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить