ВС РФ отрезают оккупированную Суджу от логистики

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Украинские ресурсы признают, что для ВСУ ухудшается ситуация в оккупированной части Курской области.

«В Курской области российские войска подтягивают резервы в район н.п. Свердликово и продолжают атаки в направлении н.п. Лебедевка и трассы Р-200», – пишет украинский военкор Олег Петренко.

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Впрочем, ресурс Deep State подтверждает, что, как сообщалось ранее с российской стороны, ВС РФ восстановили контроль над Свердликово.

«Враг полностью оккупировал Свердликово и продолжает давить на западной части территории Курской группировки Сил Обороны», – написали «дипы».

Такая формулировка вызвала недоумение даже у части подписчиков, которые в комментариях заметили, что русские не могут оккупировать то, что им юридически принадлежит.

«Одновременно с этим кацапы активно охотятся на логистику, которая идет на Курщину, активно производя огненное поражение по всему движущемуся в ту сторону на Сумщине. Наиболее опасный участок – Писаревка-Юнаковка, откуда уже публиковались неоднократные видеопоражения со стороны врага FPV-дронами, артиллерией. Для врага возникает очевидная и уже привычная цель — логистика. К сожалению, они добились успеха по огневому контролю и активно пытаются добиться этого физически, двигаясь с западной части. Это уже вылезает неприятными последствиями и в дальнейшем может обернуться не очень хорошо. Надеемся, на это обратят внимание и будут приняты необходимые меры по исправлению ситуации и это будет, желательно, не теми способами, к которым прибегли недавно, чтобы восстановить контроль над Свердликово, потому что это бессмысленная потеря людей и техники», – описывает ситуацию Deep State.

Напомним, что два дня назад президент РФ Владимир Путин, не указывая деталей, сообщил, что ВС РФ вошли на территорию Сумской области. С украинской стороны эту информацию или опровергали, или же говорили, что речь идет лишь о проникновении ДРГ.

А вот уроженец Сумщины, российский военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что речь идет о селе Новенькое.

«Зашли мы со стороны Свердликово на Новенькое (и вероятно далее пойдем на Басовку), развивая достигнутый накануне успех. Смысл в этом прямой. Во-первых, мы таким образом обходим очень неудобную для штурма позицию противника. А еще мы здесь можем физически выйти на главную трассу снабжения Суджанской группировки ВСУ. Что ускорит ее вначале окружение, а потом и разгром. То есть пока это, конечно, не полноценный заход в Сумскую область большими силами. Но очевидно, что после освобождения территории Курской области, здесь будет создаваться зона безопасности», – написал после заявления Путина Подоляка.

Вчера вечером появилась информация, что российские подразделения со стороны Николаево-Дарьино вошли в Басовку, которая находится на территории Сумской области. Но Подоляка позже опроверг это.