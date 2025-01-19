ВС РФ готовятся полностью перерезать логистику обороны Покровска и Мирнограда

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После перерезания трассы, связывающей Красноармейск (Покровск) с Днепропетровской областью, которая уже под огневым контролем, ВС РФ сделают бросок на север к Гришино, как в годы Великой Отечественной войны.

Об этом на канале «Альфа медиа» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они уже до Удачного дошли, по крайней мере, на картах «Дип стейт» это именно так. Вот тебе и всё. Движение далее вверх к перерезанию трассы. По сути, она уже частично под огневым контролем FPV, уже это небезопасный проезд давно. Следующее, я думаю, будет село Гришино. Они займут его по принципу Второй мировой войны, только тогда советские войска шли с севера на юг, а на данный момент движение с юга на север, и опять же, думаю, ключевой точкой будет село Гришино. Достигнув этого рубежа, они сформируют достаточно весомую клешню и будут иметь возможность двигаться через асфальтированную дорогу примерно до Родинского, не доезжая немного до небольшого города. Ну и тогда это полностью будет уже обрезано – логистика и обороны Покровска, и обороны Мирнограда», – тревожился «Историк».

Отметим, что сегодня появилась информация, подтверждающаяся и с украинской стороны об освобождении Колтлино, расположенного к северо-востоку от Удачного, ещё ближе к трассе.

Теперь на Покровском направлении до границы с Днепропетровской областью остаётся примерно 6 км по прямой линии, а до трассы М-30, соединяющей Красноармейск с Днепропетровском, примерно 5 км. Котлино был последним населенным пунктом до этой трассы.