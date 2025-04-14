ВС РФ активно прощупывают оборону ВСУ для масштабного наступления – депутат Рады

Россия начала подготовительный этап весеннего наступления и сейчас «прощупывает» украинскую оборону на разных направлениях.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рахманина, наступать ВС РФ могут сразу на нескольких участках фронта.

«Они испытывают нас на разных этапах. То есть, можно говорить о том, что это первый, скажем так, начальный этап этой наступательной операции, но масштабной она станет позже, тогда, когда они, нащупают наш слабый участок и перебросят туда резервы. Собственно, так они делали 24-м году.

Если посмотреть их логику во время того года, вот они наступали на том этапе, останавливались, они перебрасывали ресурсы с одного направления на другое, где дело происходило лучше, и таким образом постепенно начинали проходить.

Ну вот собственно сейчас они это и делают. То есть это попытка нащупать, еще раз говорю, слабое место – для того, чтобы окончательно определиться с направлением главного удара, как это обычно делается. Выбирается два или три разных направления, попробуют свои силы, но и там, где есть возможность, туда они перебрасывают резервы», – рассуждал он.