ВС РФ активно прощупывают оборону ВСУ для масштабного наступления – депутат Рады
Россия начала подготовительный этап весеннего наступления и сейчас «прощупывает» украинскую оборону на разных направлениях.
Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По мнению Рахманина, наступать ВС РФ могут сразу на нескольких участках фронта.
«Они испытывают нас на разных этапах. То есть, можно говорить о том, что это первый, скажем так, начальный этап этой наступательной операции, но масштабной она станет позже, тогда, когда они, нащупают наш слабый участок и перебросят туда резервы. Собственно, так они делали 24-м году.
Если посмотреть их логику во время того года, вот они наступали на том этапе, останавливались, они перебрасывали ресурсы с одного направления на другое, где дело происходило лучше, и таким образом постепенно начинали проходить.
Ну вот собственно сейчас они это и делают. То есть это попытка нащупать, еще раз говорю, слабое место – для того, чтобы окончательно определиться с направлением главного удара, как это обычно делается. Выбирается два или три разных направления, попробуют свои силы, но и там, где есть возможность, туда они перебрасывают резервы», – рассуждал он.
«Очевидно, вполне возможно, это будет либо Лиманское направление, либо Ореховское направление в Запорожской области. Возможно, это будет Донетчина – Покровское направление. Но, еще раз говорю, ближайшие недели дадут нам возможность, когда появится уже дополнительная информация, что они выбрали для себя направление главного удара. Теоретически возможно, что они будут наступать на нескольких направлениях», – сказал Рахманин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: