Время работает против Украины. Обрушение фронта будет в геометрической прогрессии – Стариков

У ВСУ усиливается оперативно-тактический кризис под Покровском. Когда он падет, судьба всего южного Донбасса будет предрешена и фронт начнет рушиться лавинообразно.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика Новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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