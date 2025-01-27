Время работает против Украины. Обрушение фронта будет в геометрической прогрессии – Стариков

Анатолий Лапин.  
27.01.2025 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У ВСУ усиливается оперативно-тактический кризис под Покровском. Когда он падет, судьба всего южного Донбасса будет предрешена и фронт начнет рушиться лавинообразно.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика Новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ усиливается оперативно-тактический кризис под Покровском. Когда он падет, судьба всего южного Донбасса...

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«В Покровске развивается оперативно-тактический кризис, и он будет дальше усиливаться. Я боюсь, как бы арифметическое, когда противник проходит, занимает соответствующие территории, как бы это не перешло из арифметической в геометрическую прогрессию. Ну – увеличится в два, четыре, восемь, шестнадцать раз, а вот это – самая опасная, о котором я говорил, моральная и ментальная составляющие…

Покровск является стратегическим городом всего Донбасса, южного Донбасса. Если Покровск будет взят, то судьба южного Донбасса будет решена. Дальше вывод делайте сами, что это означает. Это означает, что даже находясь на Константинополе, Андреевке, серьезные укрепрайоны, ничего не получится, потому что дальше вступит в действие время.

Все равно это произойдет, все равно событие произойдет, но есть определенное время. Неделя, месяц, но потом законы действуют, когда оно может произойти, и начнет рушиться все. Время в военном деле и в военной науке – это материальное, как личный состав, оружие, вооружение. Это тоже материально. Сейчас играет на стороне противника. На нашей стороне время не играет. Мы, чем дальше происходит то, что происходит, мы все больше и больше территории теряем», – заявил Стариков.

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