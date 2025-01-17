Время работает на Россию. Никакого перемирия не нужно – Сивков
России не нужно никакое перемирие с Россией или Западом – время работает на нее. Сейчас для РФ наметилась победа в СВО и любые договоренности – это лишь попытка отобрать эту победу.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уход на примирение – это сдача позиций, геополитических позиций, в условиях приближения нашей геополитической победы. Дело не в Украине, дело именно вот в этом. Даже если на Украине будет продолжаться то, как оно и сейчас, даже это уже – поражение Запада.
Я уж не говорю о проведении масштабных наступательных действий. Поэтому вопрос очень серьёзный. Сейчас Запад начал игру на то, чтобы вырвать у России уже наметившуюся победу. Потому что ещё годик протянем. Сравните начало 2024 года и начало 2025 года. Запад в начале 2024 года, его целостность и организованность, и Запад в начале 2025 года, целостность и организованность. Это небо и земля», – заявил Сивков.
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