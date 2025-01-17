Время работает на Россию. Никакого перемирия не нужно – Сивков

России не нужно никакое перемирие с Россией или Западом – время работает на нее. Сейчас для РФ наметилась победа в СВО и любые договоренности – это лишь попытка отобрать эту победу.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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