Время пришло: российским толстосумам припомнят донаты ВСУ

Елена Острякова.  
31.07.2025 16:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Деприватизация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Крупная российская буржуазия либо уехала за рубеж, либо притихла в страхе перед правоохранительными органами.

Об этом экономист Никита Кричевский заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крупная российская буржуазия либо уехала за рубеж, либо притихла в страхе перед правоохранительными органами....

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«Буржуазию в расчет не берем, потому что буржуазия у нас сидит и пищит от того, что буквально не сегодня завтра за ней придут. Я наблюдаю за ней воочию. Средний класс присутствует, но что касается крупных бизнесменов и олигархов, что-то я их в последнее время в стране не замечаю. Больше того, те особняки, которые они когда-то понастроили, нынче стоят пустые. И это продолжается уже не первый год», – сказал Кричевский.

Он считает, что крупные бизнесмены не только «жулье поголовно», но и предатели.

«Одно дело национализация, другое дело конфискация. Сегодня в России мы видим больше конфискацию. То есть без каких-то оговоренных выплат, компенсаций, законодательных актов. Делается это сознательно, потому что действительно в 90-е и нулевые было нарушено законодательство и действовавшие на тот момент нормы. А многие из тех, кто сегодня владеет крупными предприятиями, продолжает финансировать, например, ВСУ», – отметил Кричевский.

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