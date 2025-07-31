Время пришло: российским толстосумам припомнят донаты ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крупная российская буржуазия либо уехала за рубеж, либо притихла в страхе перед правоохранительными органами.

Об этом экономист Никита Кричевский заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Буржуазию в расчет не берем, потому что буржуазия у нас сидит и пищит от того, что буквально не сегодня завтра за ней придут. Я наблюдаю за ней воочию. Средний класс присутствует, но что касается крупных бизнесменов и олигархов, что-то я их в последнее время в стране не замечаю. Больше того, те особняки, которые они когда-то понастроили, нынче стоят пустые. И это продолжается уже не первый год», – сказал Кричевский.

Он считает, что крупные бизнесмены не только «жулье поголовно», но и предатели.