«Вплоть до суицида»: бригады ВСУ морально истощены

Вадим Москаленко.  
27.01.2025 20:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 89
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская армия сильно истощена морально, а солдаты страдают от многочисленных психических травм.

Об этом в эфире канала «Общественное новости» заявил начальник группы контроля боевого стресса ВСУ Олег Гуковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия сильно истощена морально, а солдаты страдают от многочисленных психических травм. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У нас сейчас многие бригады находятся в состоянии боевой усталости. Слишком мало возможностей для восстановления, слишком много людей, которые зашли неподготовленными, даже не перешли в состояние воина. Ну, и в целом в 2024 году люди в менее мотивированы.

Если события происходят быстро, то это может даже случиться шок, это может даже проявиться в боевой травме. Человек может впасть в ступор или в панику. Если такое продолжается долго, то напряжение и шок переходят в истощение», – сказал Гуковский.

Он подчеркнул, что для людей это имеет тяжёлые последствия – тревожность, депрессии и другие расстройства, в том числе с риском суицида.

«У военнослужащих это часто моральная травма – ощущение предательства, чувство бессилия, когда ты не в силах повлиять на ситуацию», – жаловался психолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить