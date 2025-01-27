«Вплоть до суицида»: бригады ВСУ морально истощены
Украинская армия сильно истощена морально, а солдаты страдают от многочисленных психических травм.
Об этом в эфире канала «Общественное новости» заявил начальник группы контроля боевого стресса ВСУ Олег Гуковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас сейчас многие бригады находятся в состоянии боевой усталости. Слишком мало возможностей для восстановления, слишком много людей, которые зашли неподготовленными, даже не перешли в состояние воина. Ну, и в целом в 2024 году люди в менее мотивированы.
Если события происходят быстро, то это может даже случиться шок, это может даже проявиться в боевой травме. Человек может впасть в ступор или в панику. Если такое продолжается долго, то напряжение и шок переходят в истощение», – сказал Гуковский.
Он подчеркнул, что для людей это имеет тяжёлые последствия – тревожность, депрессии и другие расстройства, в том числе с риском суицида.
«У военнослужащих это часто моральная травма – ощущение предательства, чувство бессилия, когда ты не в силах повлиять на ситуацию», – жаловался психолог.
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