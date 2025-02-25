Возвращение западных компаний бессмысленно без снятия западных санкций – финансист-профессор

Западные компании не смогут вернуться на российский рынок без снятия финансовых ограничений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если примирение США и России будет углублённым, а я думаю, что мы достигнем каких-то решений, в рамках возвращения платёжных систем в Россию будет решён и вопрос того, каким образом будет происходить перевод денег.

При санкциях против российской платежной системы и российской биржи, в том числе и долларовых санкций, все эти возвращения «Mastercard» и всех остальных, но они абсолютно не имеют смысла. Потому что для того, чтобы платить картами, нужно, чтобы ходили деньги», – отметил Зубец.