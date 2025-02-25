Возвращение западных компаний бессмысленно без снятия западных санкций – финансист-профессор

Максим Столяров.  
25.02.2025 17:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Западные компании не смогут вернуться на российский рынок без снятия финансовых ограничений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные компании не смогут вернуться на российский рынок без снятия финансовых ограничений. Об этом...

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«Если примирение США и России будет углублённым, а я думаю, что мы достигнем каких-то решений, в рамках возвращения платёжных систем в Россию будет решён и вопрос того, каким образом будет происходить перевод денег.

При санкциях против российской платежной системы и российской биржи, в том числе и долларовых санкций, все эти возвращения «Mastercard» и всех остальных, но они абсолютно не имеют смысла. Потому что для того, чтобы платить картами, нужно, чтобы ходили деньги», – отметил Зубец.

«А в условиях американских долларовых санкций, понятно, что они ходить не будут. То есть, предполагается, скорее всего, что и санкции против России в части ограничения хождения доллара будут отменены», – добавил финансист.

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