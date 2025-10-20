Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине продолжаются политические репрессии в отношении тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу.

Так, сегодня СБУ отчиталась, что задержала восемь человек, которые якобы планировали возродить СССР.

«СБУ и Нацполиция разоблачили 8 приспешников России, которые по заданию врага собирались «возродить» СССР в Украине. Служба безопасности и Национальная полиция сорвали попытку России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине за счет создания неокоммунистических ячеек в 8 регионах нашего государства. По результатам комплексных мероприятий разоблачены восемь приспешников рашистов в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Задача этих фигурантов состояла в том, чтобы создать ячейки сторонников Советского Союза в своих областях и в дальнейшем использовать это ядро ​​для расшатывания ситуации на местах», – говорится в сообщении.

Утверждается, что они действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга, создали свои тг-каналы «через которые подыскивали единомышленников вступить в так называемый «оргкомитет УССР».

«Также с помощью онлайн-платформ их администраторы распространяли советскую символику, агитировали создание партийных «ячеек» и призывали игнорировать украинское законодательство. Как установило расследование, фигуранты оказались идеологическими сторонниками рашизма, которые ожидали полной оккупации Украины», – добавил в СБУ.

По всей видимости, речь идет о сторонниках коммунистической идеологии, из которых украинская охранка сделала страшных заговорщиков.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.