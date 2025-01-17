Вожак белорусских змагаров проговорился, что им плевать на волю народа

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Для белорусских коллаборационистов безразлично волеизъявления народа своей страны – любые не понравившиеся результаты выборов они объявят «сфальсифицированными».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель командира так называемого «полка Калиновского» (банды белорусских наемников, воюющих в составе ВСУ) Вадим Кабанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши задачи не меняются – это освобождение политических заключённых, деоккупация Беларуси, восстановление конституционного устройства и проведение свободных выборов в свободной Беларуси», – сказал Кабанчук.

Он подчеркнул, что волеизъявление белорусского народа змагаров не интересует, особенно если Лукашенко поддержит подавляющее большинство.