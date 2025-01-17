Вожак белорусских змагаров проговорился, что им плевать на волю народа
Для белорусских коллаборационистов безразлично волеизъявления народа своей страны – любые не понравившиеся результаты выборов они объявят «сфальсифицированными».
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель командира так называемого «полка Калиновского» (банды белорусских наемников, воюющих в составе ВСУ) Вадим Кабанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши задачи не меняются – это освобождение политических заключённых, деоккупация Беларуси, восстановление конституционного устройства и проведение свободных выборов в свободной Беларуси», – сказал Кабанчук.
Он подчеркнул, что волеизъявление белорусского народа змагаров не интересует, особенно если Лукашенко поддержит подавляющее большинство.
«То, что сейчас будет происходить, мы не рассматриваем как выборы. Потому что запрещены социологические опросы, запрещено наблюдение. Они могут нарисовать хоть 90%, но это мало кого убедит. Поэтому, сражаемся дальше», – добавил террорист, и пообещал продолжать в том же духе.
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