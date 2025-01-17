Вожак белорусских змагаров проговорился, что им плевать на волю народа

Вадим Москаленко.  
17.01.2025 20:58
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Для белорусских коллаборационистов безразлично волеизъявления народа своей страны – любые не понравившиеся результаты выборов они объявят «сфальсифицированными».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель командира так называемого «полка Калиновского» (банды белорусских наемников, воюющих в составе ВСУ) Вадим Кабанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для белорусских коллаборационистов безразлично волеизъявления народа своей страны – любые не понравившиеся результаты выборов...

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«Наши задачи не меняются – это освобождение политических заключённых, деоккупация Беларуси, восстановление конституционного устройства и проведение свободных выборов в свободной Беларуси», – сказал Кабанчук.

Он подчеркнул, что волеизъявление белорусского народа змагаров не интересует, особенно если Лукашенко поддержит подавляющее большинство.

«То, что сейчас будет происходить, мы не рассматриваем как выборы. Потому что запрещены социологические опросы, запрещено наблюдение. Они могут нарисовать хоть 90%, но это мало кого убедит. Поэтому, сражаемся дальше», – добавил террорист, и пообещал продолжать в том же духе.

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