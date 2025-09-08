«Воздушные удары России становятся всё лучше и лучше» – нацист Дикий жалуется на «отставание ПВО»

Россия никогда не отказывалось от своей финальной цели на Украине – полной победы.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар» нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Финальная цель – это, собственно, ее полная победа над Украиной, что включает в себя лишение боеспособности, подписание капитуляции и так далее. Они работают именно на это, а не никакие заморозки. Они работают именно на победу, на программу- максимум», – рассуждал нацист.

По его мнению, сейчас Россия главную ставку делает на воздушные удары.

«Воздушные удары они отрабатываю чем дальше, тем лучше. И, к сожалению, нужно признать, что мы с отработкой контрмер несколько отстаем. Это не значит, что наше ПВО не такое, как три месяца назад. Мы тоже усиливаем свои возможности, но делаем это как догоняющие. Мы, к сожалению, пока не вышли на вариант, когда мы будем хоть немножко опережать нашей ПВО их воздушные удары.

Наоборот, мы реагируем на то, что уже происходит и следом подтягиваем возможности нашего ПВО. Соответственно, пока мы их подтягиваем, за это время они уже делают следующий шаг. И вот в этой гонке мы пока все же в положении догоняющего», – резюмировал Дикий.