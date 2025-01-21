ВОЗ в печали – прощай взносы: Трамп обьявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

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CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Это решение, принятое уже в первый день его нового президентского срока, разрывает связи с мировым учреждением здравоохранения, координирующим борьбу с глобальными угрозами», – говорится в публикации.

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В указе, подписанном Трампом, отмечено, что причинами выхода стали «ошибки организации в борьбе с пандемией COVID-19, начавшейся в китайском городе Ухань, неспособность ВОЗ разрешать другие глобальные кризисы, неудачи во введении реформ и зависимость от политического влияния стран-членов».

«Это важное решение», – сказал Трамп при подписании указа, вспомнив свое аналогичное решение в 2020 году, отмененное Байденом сразу же после прихода к власти в начале 2021-го.

Он также заявил, что США тратили на ВОЗ значительно больше, чем другие страны, и добавил, что организация «продолжает требовать несправедливых выплат» от Соединенных Штатов.

Решение Трампа о выходе из ВОЗ уже раскритиковал в интервью CNN бывший координатор борьбы с COVID-19 в администрации Байдена доктор Ашиш Джа. Эксперт назвал это «стратегической ошибкой», которая может иметь серьезные последствия для глобальной системы здравоохранения.

По мненмю Джа, ВОЗ является чрезвычайно важной организацией, и выход США создает политический вакуум, который может заполнить только одна страна — Китай.

По его мнению, в отсутствие американского финансирования и лидерства Китай укрепит свои позиции в ВОЗ, что может усилить его политическое влияние в мире.

Джа также подчеркнул, что выход США ослабит саму организацию, которая в значительной степени возлагается на американских экспертов и ресурсы, особенно в сфере мониторинга глобальных эпидемий гриппа.

Также эксперт напомнил, что хотя Трамп обьявил о том, что его решение вступает в силу немеденно, однако, согласно правилам процесс выхода из ВОЗ длится год, в течение которого США обязаны продолжать финансирование.