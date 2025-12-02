Вот это «незалежность»: Украина – полностью на содержании Запада

Михаил Рябов.  
02.12.2025 13:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 237
 
Дзен, ЕС, Колониальная демократия, Политика, Украина


Жизнеспособность украинского государства полностью зависит от денежных подачек Запада, признаётся в публикации британской газеты Telegraph.

«Содержать армию численностью чуть более 1 миллиона человек, как сейчас на Украине, было бы практически невозможно без постоянной поддержки Запада. С начала войны в 2022 году Украина тратила почти все свои налоговые поступления на питание, одежду, жильё и вооружение для своих военных. Остальные расходы — на здравоохранение, социальные программы, образование, пенсии и энергетику — финансировались за счёт западных грантов и кредитов», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Это довольно примечательно на фоне протестов Киева против нейтрального статуса в гипотетическом мирном соглашении, – украинцы настаивают, что «независимая страна имеет право сама определять, в какие союзы ей вступать».

Но авторы дают понять, что денежные вливания не бесконечны – теперь их судьба зависит от того, решится ли Запад на грабеж замороженных российских активов.

«От того, как ими будут распоряжаться, зависит финансовое положение Украины в ближайшие годы», – сказал Глеб Буряк, доцент кафедры экономики Украинско-американского университета Конкордия.

Так или иначе, но когда украинцы в очередной раз будут заливать о ценности своей «незалежности», остаётся лишь в очередной раз вспомнить о поговорке: «Кто девушку ужинает, тот её и танцует».

