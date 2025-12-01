Воровство нисколько не помешает успешной евроинтеграции Украины – Каллас
Коррупционные скандалы вокруг Зеленского никак не повлияют на спонсирование Европой антироссийской войны.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европа и Украина должны вместе строить, производить и внедрять инновации. Это выгодно для обеих сторон. Украина имеет опыт боевых действий, и он нужен нам для нашей оборонной промышленности.
Я рада, что все больше стран-членов это делают. Например, сегодня Нидерланды подписали соглашение с Украиной о создании производственной линии на своей территории», – сказала эстонка.
«Я также хочу затронуть тему антикоррупционных расследований на Украине, особенно в контексте доверия во время войны. Борьба Украины за свободу и ее путь в Европу не должны быть запятнаны этим!
Тот факт, что расследование проводится, показывает, что антикоррупционные органы на Украине работают. Кроме того, общественность очень-очень сильно возмущена этим», – оправдывала она коррупцию.
