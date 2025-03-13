Вопрос перемирия уже был согласован США с Россией еще до встречи с Украиной – эксперт

Анатолий Лапин.  
13.03.2025 13:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Когда на кону стоят совместные проекты России и США на триллионы долларов, а перед ними камнем преткновения лежит Украина, этот вопрос может быть очень быстро закрыт Штатами.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда на кону стоят совместные проекты России и США на триллионы долларов, а перед...

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«Мне кажется, что вопрос относительно перемирия согласован был еще раньше и с Путиным, поскольку Трамп так абсолютно уверенно говорит, что будет все нормально и более того, что, соответственно, спецпредставителя отправили в Москву и вроде говорят о том, что будет на этой неделе телефонный звонок Трампа Путину или Трампу и вроде говорят о том, что в конце марта, в начале апреля могут даже встретиться Трамп и Путин. Но это пока что из области таких слухов.

Но, в принципе, когда у Соединенных Штатов и России существует огромное количество интересов и проектов, которые могут быть воплощены, и среди них существует проблема под названием Украина, которая является камнем преткновения, то, учитывая, что на кону стоят триллионы, вопрос Украины может решиться достаточно скоро», – заявил Бондаренко.

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