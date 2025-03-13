Вопрос перемирия уже был согласован США с Россией еще до встречи с Украиной – эксперт

Когда на кону стоят совместные проекты России и США на триллионы долларов, а перед ними камнем преткновения лежит Украина, этот вопрос может быть очень быстро закрыт Штатами.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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