Вопрос членства Украины в НАТО даже не обсуждается – Мерц рассказал, как сегодня позавтракал

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Украину не примут в НАТО, пока на её территории продолжаются боевые действия, но продолжат накачивать оружием.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаете ли вы то, что было решено здесь на саммите, шагом назад? Ведь никаких конкретных обязательств по оказанию помощи принято не было, и необратимый путь Украины в НАТО больше не включен в итоговую декларацию», – спросили журналисты.

«Вопрос членства Украины в НАТО не стоял на повестке дня. Этого вообще не может быть на повестке дня, потому что НАТО не принимает государства-члены, которые в свою очередь в настоящее время ведут войну на своей территории. Поэтому не было никаких причин сегодня выходить за рамки того, что уже решено, и обсуждать это снова», – сказал Мерц.

Однако он подчеркнул, что это никак не повлияет на поставки оружия Украине, которые будут продолжаться.