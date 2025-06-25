Вопрос членства Украины в НАТО даже не обсуждается – Мерц рассказал, как сегодня позавтракал

Максим Столяров.  
25.06.2025 18:06
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украину не примут в НАТО, пока на её территории продолжаются боевые действия, но продолжат накачивать оружием.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину не примут в НАТО, пока на её территории продолжаются боевые действия, но продолжат...

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«Считаете ли вы то, что было решено здесь на саммите, шагом назад? Ведь никаких конкретных обязательств по оказанию помощи принято не было, и необратимый путь Украины в НАТО больше не включен в итоговую декларацию», – спросили журналисты.

«Вопрос членства Украины в НАТО не стоял на повестке дня. Этого вообще не может быть на повестке дня, потому что НАТО не принимает государства-члены, которые в свою очередь в настоящее время ведут войну на своей территории.

Поэтому не было никаких причин сегодня выходить за рамки того, что уже решено, и обсуждать это снова», – сказал Мерц.

Однако он подчеркнул, что это никак не повлияет на поставки оружия Украине, которые будут продолжаться.

«Обязательства по оказанию помощи Украине согласовываются между государствами-членами НАТО и за его пределами. По инициативе некоторых стран НАТО в ближайшие дни снова состоится видеоконференция этой так называемой коалиции желающих.

Кстати, я хочу сказать, что сегодня утром я завтракал с премьер-министром Новой Зеландии, который из другого конца света также сказал, что конечно из Новой Зеландии он также готов внести финансовый вклад в защиту и помощь Украине. Так что на данный момент все в порядке», – подытожил канцлер.

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