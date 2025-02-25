Вопреки Трампу Европа идет на конфронтацию с Россией

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Президент США будет оказывать давление на ЕС, чтоб заставить согласиться со своей позицией по урегулированию украинского конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов, по словам которого, Трамп занял американоцентричную позицию и заинтересован в получении выгоды для своей страны с минимальными издержками.

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«Трамп часто действует в рамках логики бизнесмена. Если европейская позиция по Украине будет неприемлема для Трампа, то американский президент всё же продолжит как минимум искать точки соприкосновения со странами Европы и как максимум будет оказывать на них давление», – сказал Суховерхов «Известиям».

В свою очередь профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко обращает внимание на ошибочность общепринятого представления о зависимости Европы от США, что показали переговоры в Эр-Рияде с Россией, на которые пошел Вашингтон, но не Брюссель.