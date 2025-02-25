Вопреки Трампу Европа идет на конфронтацию с Россией
Президент США будет оказывать давление на ЕС, чтоб заставить согласиться со своей позицией по урегулированию украинского конфликта.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов, по словам которого, Трамп занял американоцентричную позицию и заинтересован в получении выгоды для своей страны с минимальными издержками.
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«Трамп часто действует в рамках логики бизнесмена. Если европейская позиция по Украине будет неприемлема для Трампа, то американский президент всё же продолжит как минимум искать точки соприкосновения со странами Европы и как максимум будет оказывать на них давление», – сказал Суховерхов «Известиям».
В свою очередь профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко обращает внимание на ошибочность общепринятого представления о зависимости Европы от США, что показали переговоры в Эр-Рияде с Россией, на которые пошел Вашингтон, но не Брюссель.
«Это не американцы гонят Европу на конфронтацию. Европа сама идет на конфронтацию с Россией, и США это выгодно. Они хотят ослабить Европу и отбросить ее экономически на 100 лет назад, когда Старый Свет был полностью зависим от поставок углеводородов из Соединенных Штатов», – говорит эксперт.
Он подчеркнул, что США хотели бы не просто ослабить Европу, но и переложить на нее часть функции по сдерживанию России.
«А для этого нужно перевооружить их армию, поднять ВПК. Для этого нужен некий стресс, после которого Европа забудет о пацифизме, о приоритете экономики, о мультикультурализме и вернется к традиционному для нее милитаризму. Таким стрессом может стать крупная региональная война», – резюмировал Фененко.
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