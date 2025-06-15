Вопль «правосека»: Русская армия вышла на прямое Киевское направление!

Российская армия уже создала стратегическую угрозу Киеву со стороны Сумской области.

Об этом заявил в своем видеоблоге экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислав «Бляхер» Береза.

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«Я помню, как в 1996 году россияне подписали Хасавьюртовское соглашение. Но не для того, чтобы закончить войну, а чтобы получить время на изучение своих ошибок, перевооружить и доукомплектовать армию.

В 2022 россияне сделали большую ошибку – не просчитали все нюансы, не смогли захватить Киев за три дня. Сейчас мы видим, что снова – как три года в Чечне они подождали, сделали работу над ошибками и вообще меняют подход к ведению войны. А работы над ошибками с нашей стороны я не вижу.

Например – перерезают транспортные артерии, а дальше выбирайте – отступайте или «котел». Армия России в Сумской области уже перерезала основной стратегический путь к Юнаковке, захватив участок трассы на запад от села. Чем это стратегически угрожает – военные понимают.

До Киева остается 292 километра… Со стороны украинского генштаба мы не видим системного противодействия этой стратегии», – повизгивал «Бляхер».