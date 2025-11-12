Володин заступился за Сталина, а за «антихриста» Зеленского – не стал
Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Вячеслав Макаров резко раскритиковал утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Критика прозвучала с трибуны парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Зеленский это не просто самый мерзостный предатель в истории Украины. Он от антихриста, это однозначно. Его цель – предательство украинского народа», – сказал Макаров.
Русский же народ он призвал объединиться на принципах Православия.
«Сейчас, когда мы ведем войну с агрессивным Западом, мы должны сделать так, чтобы новая стратегия государственной национальной политики до 2036 года была ключевой. Чтобы не было конфликтов на национальной и религиозной почве. Я обращаюсь к словам нашего председателя, который говорит: система рубит класс…», – сказал Макаров.
Тут его прервал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Вячеслав Серафимович, не я это сказал. Я ссылался на Иосифа Виссарионовича Сталина. Ему принадлежат эти слова. Вы ссылаетесь в данном случае на Сталина», – сказал Володин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: