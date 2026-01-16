Волкер потирает руки: Трамп всё ближе к тому, чтобы открыто пойти против России

Американский президент Дональд Трамп, вопреки собственной риторике, уже несколько раз отдал приказ о применении армии против суверенных государств. Отсутствие действенной реакции Москвы провоцирует Вашингтон занять более агрессивную позицию и по Украине.

Об этом каналу «Kyiv Independent» заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.