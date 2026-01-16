Волкер потирает руки: Трамп всё ближе к тому, чтобы открыто пойти против России

Вадим Москаленко.  
16.01.2026 12:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 781
 
Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Американский президент Дональд Трамп, вопреки собственной риторике, уже несколько раз отдал приказ о применении армии против суверенных государств. Отсутствие действенной реакции Москвы провоцирует Вашингтон занять более агрессивную позицию и по Украине.

Об этом каналу «Kyiv Independent» заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп всё более спокойно относится к применению силы. Помните, в предвыборной кампании и в первый срок он не хотел применять силу, опасаясь, что США увязнут в том, что он называет «вечными войнами»?    Но теперь он всё более спокойно относится к выборочному применению силы, как это было в Иране и Венесуэле, как он угрожал сделать и в Мексике, и на Кубе, а, может быть, даже в Гренландии.

Я думаю, что Трамп это видит [что «позиции России в мире ослабли»] и даже высказывался по этому поводу. То есть он может решить, что у него больше возможностей, больше военных ресурсов для поддержки Украины и оттеснения России. Я очень надеюсь, что он смотрит на ситуацию именно так», – вещал Волкер.

